2020-05-15T10:51:49+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 15 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 15 человек

Сейчас в республике 882 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Масочный режим с 15 мая стал обязательнымМасочный режим с 15 мая стал обязательнымФото: Артем КИЛЬКИН
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 15 мая в России 10 598 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 15 случаев.

Сейчас в республике 882 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции - уже 16 пациентов. Число выздоровевших достигло 387 человек.

Стопкоронавирус.рф

Стопкоронавирус.рф

Жители республики 14 мая с нетерпением ждали объявление о первом этапе снятия ограничений в республике, мечтали об открытии парикмахерских, салонов и других предприятий сферы услуг. Картину испортила вспышка COVID-19 в Усинске - она стала одной из причин отложить этап еще на неделю. Зато людям разрешили прогулки и пробежки на открытом воздухе (ура). Важная оговорка - с соблюдением дистанции и в средствах защиты. Подробнее о новом указе врио главы вот тут.

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В вахтовых поселках не особо соблюдают социальную дистанцию (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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