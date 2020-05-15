Коронавирус в Коми: карта заражения на 15 мая 2020 года

По состоянию на 15 мая в Коми зарегистрировали уже 882 случаев COVID-19, это 53 место по уровню заболеваемости в стране. Смотрим, в каких районах республики распространяется коварный вирус.

Значительный прирост заболевших в Усинске. За прошедшие сутки в городе зарегистрировали 23 новых случая инфицирования! Таким образом, по состоянию на 14 мая Усинск обогнал Инту и выбился в лидеры по заболеваемости. Отметим также, что на момент публикации статьи данные на 15 мая еще не обнародовали.

Инфографика Алексея Понарядова

В Инте в настоящее время зарегистрировали 42 случая заболевания, город по-прежнему лидер по инфицированию. В инфекционном отделении лечатся 5 человек, 13 пациентов проходят лечение амбулаторно, 22 интинца госпитализировали в Сыктывкар, а два человека умерло.

В Прилузском районе зафиксирован один новый случай заболевания, с начала пандемии уже 13 заболевших.

В Воркуте по сообщению администрации города, в общежитии «Северной алмазной компании» у троих человек подтвержден диагноз COVID-19. Они находятся в инфекционной больнице. Здание, в котором проживает около 100 человек, признано обсерватором. Такое решение было принято сегодня на межведомственном оперативном штабе по противодействию распространения COVID-19. Выход на улицу всем работникам компании запрещен. С начала пандемии в заполярном городе заболело 5 человек, 2 пациента уже излечились.

Троицко-Печорский район с начала пандемии был зеленым островком, свободным от коронавируса. Сегодня и этот бастион пал, там зарегистрировали первого инфицированного.

В Ижемском, Княжпогостском, Койгородском, Корткеросском, Сосногорском, Сысольском, Сыктывдинском, Удорском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Усть-Цилемском районах, Ухте, Печоре - без перемен по количеству зараженных коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Коми: карта заражения на 14 мая 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи заражения. На момент публикации статьи данные по Усинску еще не опубликовали, так что в карте фигурируют старые цифры (подробности).