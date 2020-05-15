2020-05-15T21:25:30+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 15 мая 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи заражения
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
С 15 мая на территории Коми ввели обязательный масочный режимС 15 мая на территории Коми ввели обязательный масочный режимФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

По состоянию на 15 мая в Коми зарегистрировали уже 882 случаев COVID-19, это 53 место по уровню заболеваемости в стране. Смотрим, в каких районах республики распространяется коварный вирус.

Значительный прирост заболевших в Усинске. За прошедшие сутки в городе зарегистрировали 23 новых случая инфицирования! Таким образом, по состоянию на 14 мая Усинск обогнал Инту и выбился в лидеры по заболеваемости. Отметим также, что на момент публикации статьи данные на 15 мая еще не обнародовали.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

В Инте в настоящее время зарегистрировали 42 случая заболевания, город по-прежнему лидер по инфицированию. В инфекционном отделении лечатся 5 человек, 13 пациентов проходят лечение амбулаторно, 22 интинца госпитализировали в Сыктывкар, а два человека умерло.

В Прилузском районе зафиксирован один новый случай заболевания, с начала пандемии уже 13 заболевших.

В Воркуте по сообщению администрации города, в общежитии «Северной алмазной компании» у троих человек подтвержден диагноз COVID-19. Они находятся в инфекционной больнице. Здание, в котором проживает около 100 человек, признано обсерватором. Такое решение было принято сегодня на межведомственном оперативном штабе по противодействию распространения COVID-19. Выход на улицу всем работникам компании запрещен. С начала пандемии в заполярном городе заболело 5 человек, 2 пациента уже излечились.

Троицко-Печорский район с начала пандемии был зеленым островком, свободным от коронавируса. Сегодня и этот бастион пал, там зарегистрировали первого инфицированного.

В Ижемском, Княжпогостском, Койгородском, Корткеросском, Сосногорском, Сысольском, Сыктывдинском, Удорском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Усть-Цилемском районах, Ухте, Печоре - без перемен по количеству зараженных коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Коми: карта заражения на 14 мая 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи заражения. На момент публикации статьи данные по Усинску еще не опубликовали, так что в карте фигурируют старые цифры (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре увеличивается количество рейсов дачного маршрута №126
В Сыктывкаре провели повторную обработку общественных мест
Жительница Эжвы лишилась более двух миллионов рублей
В Сыктывкаре будет ограничено движение по ряду улиц
Житель Сосногорска утюгом разбил лобовое стекло иномарки
Воркутинка хотела получить компенсацию, но вместо этого лишилась сбережений
Сегодня утром в Сосногорске загорелся жилой дом
Жители Коми стали реже болеть
В Коми активизировались клещи
В Сыктывкаре вывозят самовольно установленные гаражи
Погода в Коми 15 мая
В Воркуте мужчина выкинул собаку с 3 этажа
С 15 мая восстанавливается автобусный маршрут Ухта-Сосногорск
В Сыктывкаре ограбили пенсионерку
В Сыктывкаре временно изменено расписание движения теплохода «Усть-Сысольск»
Компания жителей Инты отмечала День города
В Коми пройдет ночь музеев
На пожаре в Сыктывкаре спасли мужчину
В Коми перекрыли крупный канал поставки наркотиков в регион
В Ижемском районе водитель ВАЗа сбил велосипедиста
После застолья воркутинец похитил с карты приятеля 45 тысяч рублей
Погода в Коми 14 мая
В Усть-Куломском районе умер пациент с COVID-19
В селе Усть-Ухта возводят культурно-досуговый центр
В сгоревшую Лоемскую библиотеку в Прилузском районе Коми собирают книги
Воркутинка сняла с шеи спящего мужчины золотую цепочку