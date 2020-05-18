2020-05-18T17:54:02+03:00
Общество

Коми вошла в число регионов с наиболее сложной паводковой обстановкой

Трудно придется семи регионам
Дарья ЮДИНА
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Коми вошла в число регионов с наиболее сложной паводковой обстановкойКоми вошла в число регионов с наиболее сложной паводковой обстановкой
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Начальник всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС Росси Сергей Диденко представил прогноз чрезвычайных ситуаций на ближайшее время. Коми вошла в число регионов с наиболее сложной паводковой обстановкой.

До конца текущей недели такая обстановка будет складываться в Северо-Западном федеральном округе. Подтопление пониженных участков местности, жилых домов и объектов инфраструктуры прогнозируется на территории Республики Коми в пригородах Сыктывкара и в поймах рек Вычегда и Ухта, в Новгородской области в результате разлива реки Мста. В Архангельской области в бассейне реки Пинеги возможно подтопление деревень, расположенных на низких пойменных участках.

Кроме того, риск сохраняется вероятность повышения уровней воды в реках Пермского края, Свердловской области, Омской области, Якутии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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