Выпрыгивали из окон, чтобы спастись: у семьи из Выльгорта сгорел частный дом
В пятницу, 22 мая, глубокой ночью в Выльгорте сгорел дом молодой семьи. По предварительным данным, в трубе загорелась сажа - огонь перекинулся на крышу, а затем охватил весь дом. Все произошло быстро, взрослые и двое маленьких детей успели выскочить из горящего здания через окна в одних ночнушках. Сейчас они нуждаются в поддержке.
- В ночь с 21 на 22 мая сгорел наш дом, мы живы, на нас ни царапины, остались целы постройки (гараж, баня), посуда, бабушкины фотоальбомы и даже крупы в шкафах, как ни странно. Мебель и технику спасти не удалось. Сейчас мы ценим любую помощь, мы в таком состоянии, когда не знаешь за что взяться, но при этом пытаешься не потерять контроль и самообладание, - говорит хозяйка сгоревшего дома Екатерина Андреева.
К счастью, уже решён вопрос с одеждой, едой и временным жильем. Сейчас семья остро нуждается в стройматериалах и материальной поддержке, чтобы построить новый дом. Ситуация осложняется тем, что молодая семья в период пандемии не имеет источников дохода, они самозанятые, а бизнес, как известно, стоит уже несколько месяцев на паузе.
Как помочь?
Получатель: АНДРЕЕВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА
Номер счета: 40817810328780057191
Банк получателя: КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 048702640
Корр. счет: 30101810400000000640
ИНН: 7707083893
КПП: 110102001
SWIFT-код: SABRRUMM
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ИСТОЧНИК KP.RU