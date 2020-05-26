В Госсовет Коми будут баллотироваться кандидаты новой партии «Зеленая альтернатива»

Сразу несколько партий, о создании которых было объявлено в последние месяцы, начали готовиться к выборам. «Коммерсантъ» сообщает, что новоорганизованная партия «Зеленая альтернатива» намерена выдвинуть кандидатов в Госсовет Коми и горсовет Сыктывкара.

По словам председателя оргкомитета «Зеленой альтернативы» Руслана Хвостова, пишут «Ведомости», партия зарегистрировала 48 отделений за 2,5 месяца (учредительный съезд прошел 10 марта).

По мнению политолога Алексея Макаркина, основная задача малых партий сейчас — пройти региональные выборы 2020 года, чтобы получить федеральную квоту. Для этого им лучше всего найти «проходных» кандидатов в регионах, поскольку, основываясь только на партийном бренде, пройти будет сложно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Партия Захара Прилепина будет участвовать в выборах в Госсовет Коми

Они должны пройти 13 сентября (подробности).