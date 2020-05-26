2020-05-26T11:03:02+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 26 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 9 человек

Двадцать человек умерли, сейчас в республике 1 144 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Наконец-то маски перестали быть дефицитомНаконец-то маски перестали быть дефицитомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 26 мая в России 8 915 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 9 новых случаев.

Сейчас в республике 1 144 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 20 пациентов. Число выздоровевших достигло 592 человек.

Скрин - стопкоронавирус.рф

Скрин - стопкоронавирус.рф

Кстати, в Коми продлили действие режима самоизоляции до 30 мая. Жителям республики придется потерпеть до конца месяца. «Прирост, который дали вахтовики, не дает возможности снять ограничения раньше. Поэтому приняли решение отложить смягчение режима самоизоляции», - говорил врио главы Коми в традиционном видеообращении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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