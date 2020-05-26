Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 26 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 9 человек

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 26 мая в России 8 915 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 9 новых случаев.

Сейчас в республике 1 144 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 20 пациентов. Число выздоровевших достигло 592 человек.

Скрин - стопкоронавирус.рф

Кстати, в Коми продлили действие режима самоизоляции до 30 мая. Жителям республики придется потерпеть до конца месяца. «Прирост, который дали вахтовики, не дает возможности снять ограничения раньше. Поэтому приняли решение отложить смягчение режима самоизоляции», - говорил врио главы Коми в традиционном видеообращении.

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