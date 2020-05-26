2020-05-26T11:02:02+03:00
Общество

В Воркуте умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

О скоропостижной кончине сообщил мэр заполярного города Игорь Гурьев
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Сотрудница управления образования Воркуты, у которой подозревали COVID-19, скончалась. О скоропостижной смерти сообщил мэр заполярного города Игорь Гурьев.

- 25 мая в результате резкого ухудшения здоровья скоропостижно скончалась Елена Алексеевна Буткова - работник образовательной сферы нашего города. Ряд сопутствующих заболеваний, хронические проблемы со здоровьем привели к осложнениям и резкому ухудшению самочувствия. Выражаем соболезнования родным и близким. Берегите себя, - сообщил Игорь Гурьев.

Ранее в соцсетях люди сообщали, что в Воркуте коронавирусом заболел заместитель начальника управления образования. Изданию БНК эту информацию не подтвердили, сообщив, что болеет работница управления образования, у нее были симптомы ОРВИ. Однако по состоянию на 24 мая коронавирус у воркутинки не был подтвержден - у женщины лишь взяли пробы на COVID-19 и ждали результатов тестов. Напомним, что окончательный диагноз ставят в референс-центре. В Коми статус такого центра имеет лаборатория при региональном Роспотребнадзоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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