Названа предполагаемая дата празднования Дня города в Сыктывкаре

В Сыктывкаре 12 июня традиционно отмечают День России и День города. В этом году коронавирус мешает провести торжество в июне. Однако мероприятия не отменяются, а лишь откладываются. В городской мэрии порталу «КП-Коми» рассказали, когда возможно отпразднуют главный городской праздник.

- В связи с продолжением режима повышенной готовности точных дат проведения юбилейных мероприятий, посвященных 240-летию Сыктывкара, не определено. Одним из вариантов рассматривается 22 августа (День Республики Коми), - отметили в управлении информации столицы Коми.

Отметим, что День России из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, который отмечается также 12 июня, пройдет в онлайн-формате.

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