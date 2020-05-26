В Печоре заложником пандемии стал передвижной зоопарк: звери томятся в клетках уже два месяца

Из-за коронавируса в Печоре застрял передвижной зоопарк. Уже больше месяца енот, лемур, обезьяны, змеи, попугай, муравьед и другие животные томятся в местном торговом центре - из-за карантина выехать из города нельзя. Между тем долги за аренду помещений в ТЦ копятся каждый день. Неравнодушные жители города организовали сбор денег в помощь животным.

Передвижной зоопарк прибыл в Печору еще в начале весны. 25 марта звери должны были выезхать в другой город, но коронавирус закрыл границы. Экзотические животные стали невольными заложниками торгового центра. Местная жительница Валентина Ягерь работала в том самом ТЦ и наблюдала за зоопарком со стороны. Видя его бедственное положение, она подошла к хозяевам зверей и предложила свою помощь. Сейчас жительница Печоры пытается узнать у надзорных органов, может ли зоопарк покинуть территорию города.

Фото vk.com

- Мы связались с региональным Роспотребнадзором, адресовали специалистам вопрос о выезде зоопарка из города. Оказалось, что до конца месяца их не выпускают. Что будет дальше, неизвестно, - говорит Валентина.

Фото vk.com

Девушка организовала сбор помощи. К счастью, за несколько дней удалось собрать 10 тысяч рублей. Эта сумма покроет часть расходов за аренду помещения. Сейчас рассматривается вопрос, чтобы после снятия ограничений зоопарк уехал в Ухту. Затем вырученные от продажи билетов деньги, пойдут на переезд в другой город. Понемногу зоопарк будет передвигаться по России, пока хозяева зверей не доберутся до родины - Дагестана.

Как помочь?

Перечислить любую сумма (даже 10 рублей - это помощь). Чек с подписью и печатью после оплаты будет предоставлен в качестве отчёта. Карта привязана к номеру - 89670345656 (Баулов Магомед Ибрагимович).

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