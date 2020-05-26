2020-05-26T15:21:13+03:00
Общество

В Усинске сняли режим ЧС

Сейчас там займутся оценкой ущерба, нанесенного паводком
Дарья ЮДИНА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по КомиФото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми
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В Усинске сняли режим ЧС, так как паводковая ситуация там стабилизировалась. Решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава местной администрации Николай Такаев.

Уровень воды на данный момент опустился до допустимых меток. Размер ущерба, нанесенного паводком, оценят. Также сейчас будут собирать заявления от граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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