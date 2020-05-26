2020-05-26T16:22:57+03:00
Общество

В Коми снизился коэффициент распространения COVID-19

Республика попала в «зеленую» группу регионов
Дарья ЮДИНА
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Если коэффициент останется на таком же уровне, после 30 мая в республике снимут часть ограниченийЕсли коэффициент останется на таком же уровне, после 30 мая в республике снимут часть ограничений
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В Коми коэффициент распространения коронавируса (Rt) снизился до 0,78. На сегодняшний день республика входит в «зеленую» группу регионов, где коэффициент меньше единицы. Инфографику составили специалисты ТАСС.

Напомним, что значение Rt меньше единицы — обязательное условие для последующего снятия ограничений в регионах. Второй этап начнется, когда коэффициент упадет до 0,80, третий - до 0,50.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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