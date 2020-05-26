В Усть-Куломском районе отменили режим ЧС

Паводковая обстановка в Коми продолжает стабилизироваться. Уровень воды падает. Сегодня режим ЧС сняли в двух муниципалитетах: Усинске и Усть-Куломском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Происходит постепенное осушение территорий. За сутки вода отступила от 29 домов.

Люди начинают возвращаться в свои дома. В пункте временного размещения остаются только пять человек. Они, как и 123 человека, переехавшие на время половодья к родственникам, ждут, когда уйдет большая вода и появится возможность приехать обратно.

На контроле находятся 15 населенных пунктов. На местах продолжают работать специалисты подсистемы РСЧС.

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