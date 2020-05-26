В пригородном поселке Сыктывкара бесхозная баржа едва не снесла жилой дом

Две недели назад во время пика наводнения в пригородном поселке Трехозерка бесхозная баржа, которая уже много лет мозолит глаза местным жителям, едва не снесла жилой дом. Подробностями истории поделилась староста сельского поселения Ирина Главинская.

Баржу, которая пришвартована в курье недалеко от населенного пункта, ветром унесло к жилым домам. Баржа вплотную приблизилась к одному из домов, заставив его обитателей изрядно понервничать. Люди даже выбегали из дома, потому что были уверены - судно снесет здание. К счастью, все обошлось, когда ветер подул в другую сторону, баржа изменила направление движения и отошла от жилых домов.

Злополучную баржу, которая чуть не снесла крайний дом в поселке, унесло далеко в курью. Фото Ирины Нестеровой

Баржу местные жители прозвали «Летучим голландцем». В советские времена на баржу сливали отходы топлива, а затем чистили судно. Затем судно передали в управление местному лесному комбинату, а после подрядчику. Проблема в том, что установить ответственного за судно не удалось и по сей день.

Староста поселения Ирина Главинская провела целое расследование, чтобы установить владельцев «Летучего голландца». Правда, ее усилия ни к чему не привели. ГО и ЧС по Сыктывкару, природоохранная прокуратура и Росприроднадзор в курсе проблемы, но тоже не могут ничего сделать. Необходим специальный транспорт, чтобы вывезти баржу, а его нет. Между тем судно продолжает угрожать здоровью местных жителей - вытекающее с баржи топливо загрязняет окружающую среду.

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