В Воркуте ищут деньги на укрепление Шахтерской набережной. Об этом пишет «Моя Воркута».

За оползнями на набережной специалисты геокриологической службы наблюдают 15 лет. Полученные заключения говорят, что опасности для домов № 8, 10, 14 нет, страдает только проезжая часть около них.

В прошлом году к наблюдениям за оползнем присоединились специалисты РАН и представительства Уральского отделения Коми научного центра. Они определили четыре точки смещений. Каждая из них имеет разные причины, и это усложняет работы по укреплению склона. Одна из причин - протечка ливневой канализации. Ее восстановят летом.

Также специалисты подготовили проект для укрепления набережной с помощью современных технологий. Его стоимость — десятки миллионов рублей, которых в местном бюджете нет. С просьбой о финансировании руководство города в прошлом году обращалось к республике и рассматривало иные варианты инвестирования или софинансирования работ. На днях мэрия Воркуты направила еще одно письмо в правительство Коми.

Сейчас автодвижение по дороге вдоль берега на Шахтерской набережной ограничено. Проезд открыт только для спецтехники.

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