2020-05-26T19:54:52+03:00
Общество

В Коми 37% предпринимателей работают в отраслях, пострадавших из-за коронакризиса

Такую цифру назвала замминистра экономики
Дарья ЮДИНА
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Предприниматели просят помочь решить проблемы с арендодателямиПредприниматели просят помочь решить проблемы с арендодателями
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В Коми из 27,6 тысяч зарегистрированных организаций и индивидуальных предпринимателей, 37% работают в пострадавших из-за коронакризиса отраслях. Это предприниматели, работающие в розничной торговле, сфере социальных услуг, занимающиеся физкультурно-оздоровительной деятельностью, арендой и управлением имуществом, общепитом, деятельностью в области спорта.

Такую информацию озвучила первый заместитель министра экономики Республики Коми Надежда Усова на встрече представителей власти, банков и бизнеса в Сыктывдинском районе, которая прошла 25 мая. Также замминистра рассказала о федеральных и региональных мерах поддержки бизнеса.

Так, более 440 млн рублей для предпринимателей оформили в кредит по льготным условиям — под 0% годовых. Эти деньги пошли на выплату зарплат. С 1 июня заработает новый вид поддержки - это предоставление кредитов предпринимателям под два% годовых на неотложные нужды.

Что касается снижения налогового бремени, на федеральном уровне предусмотрели отсрочки по платежам и налогам, снижение выплат по страховым взносам на зарплату свыше МРОТ, приостановку всех контрольно-надзорных проверок.

В Республике Коми за время пандемии приняли три закона. Один из них подразумевает снижение налоговых ставок в два раза по упрощенной системе налогообложения. Снижена налоговая ставка для организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость.

Также с 1 июля в Республике Коми будет введен новый налог на профессиональный доход для самозанятых граждан. Это позволит легализовать предпринимательскую деятельность с минимальными издержками.

Со своей стороны, предприниматели подняли вопрос об отсрочке арендной платы. По словам представителей бизнеса, арендаторы не хотят идти на уступки и не предоставляют никаких отсрочек или скидок для оплаты.

- Что касается арендодателей и коммерческой недвижимости – вопрос решается совместно с федеральным центром, - отметила замминистра. - Ряд рекомендаций уже ввели для крупных арендодателей, в том числе для снижения арендных платежей. И все же мы рекомендуем, прежде всего, обращаться к собственнику помещений. Вопрос должен решаться двумя сторонами. Надо договариваться, так как здесь есть угроза и для самого арендодателя потерять прибыль, и для предпринимателя, который не может оплатить аренду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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