В Коми на 27 % увеличили финансирование летнего отдыха детей

В Коми на 27 процентов увеличили финансирование летнего отдыха детей. В 2020 году на эти цели направили 430,95 млн рублей. В том числе 24 млн рублей – на обновление материально-технической базы республиканских лагерей. Об этом сегодня сообщила министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова на заседании правительства республики.

По словам министра, подготовка к летней оздоровительной кампании в регионе идет в плановом режиме.

- Увеличение финансовой составляющей организации летней оздоровительной кампании позволило нам внести изменения в условия финансирования стоимости путевок за счет средств республиканского бюджета, расширить категории детей, которым оказывается поддержка, - отметила Наталья Якимова.

Бесплатные путёвки в детские лагеря, расположенные как на территории республики, так и за ее пределами предусмотрены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одарённых детей, детей-сирот, детей, находящихся под опекой. Впервые будут частично компенсировать стоимость путевок для детей из многодетных семей 1440 рублей в день из республиканского бюджета.

Для остальных детей увеличили на 28 процентов частичную компенсацию стоимости путевки. Размер компенсации - 1200 рублей в день. Стоимость путевки по всем видам детских лагерей увеличилась несильно на семь процентов.

- Также в 2020 году мы впервые планируем предусмотреть возможность для родителей получить компенсацию за счет бюджетных средств за самостоятельно приобретенную путевку в выбранный им детский лагерь, расположенный на территории России, и включенный в реестр организаций отдыха соответствующего субъекта. Планируется, что компенсация составит 50 процентов средней стоимости затрат или 600 рублей в день. На данные цели мы планируем направить 6,3 млн рублей, - сообщила руководитель образовательного ведомства региона.

По состоянию на сегодняшний день в республике проживает 101062 ребенка школьного возраста. На протяжении ряда лет отдыхом и оздоровлением охватывается более половины детей школьного возраста и 70 процентов детей, нуждающихся в особой заботе государства.

— В 2020 году мы также планировали выйти на данные показатели с учетом вышесказанных изменений – 56 тысяч детей, из них 16,5 тысяч – дети, нуждающиеся в особой заботе государства. Оздоровительная кампания пойдет как на территории Республики Коми, так и за ее пределами, на базах Черноморского и Азовского побережьях и средней полосы России, - рассказала Наталья Якимова.

В Коми свою готовность работать заявили 463 организации отдыха и оздоровления: 332 лагеря с дневным пребыванием, 122 лагеря труда и отдыха и девять стационарных детских оздоровительных организаций. Больше всего лагерей откроется в Сыктывкаре (60) и Ухте (59). Наименьшее в Княжпогостском районе (8), Воркуте (10) и Сысольском районе (10).

Сейчас ведется работа по формированию реестра организаций отдыха. В соответствии с указанными приказами реестр будет размещен на официальном сайте министерства не позднее 1 июня.

Подать заявку на получение путёвки можно будет на сайте дети11.рф в июне. Точная дата будет названа позже. Вся информация будет оперативно доводиться до родителей. Уже сейчас работает горячая линия минобрнауки Коми по вопросам организации летнего отдыха и оздоровления детей: 8(8212) 301-668, 89128634623.

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