Прокуратура Усинска обнародовала список домов, где сделают перерасчет за тепло

24 мая закончилась громкая прокурорская проверка космических счетов за отопление. Её начали после множества жалоб жителей Усинска, возмутившихся непомерно высокими цифрами. По результатам проверки ООО «УТК» получило представление об устранении нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Об этом пишет «Усинск. Онлайн».

Как сообщили в прокуратуре города Усинска, ООО «УТК» допущены значительные нарушения законодательства о теплоснабжении, об энергосбережении и энергетической эффективности. Нарушения стали причиной неправильно рассчитанных корректировок платы за отопление за 2019 год.

Во время проверки выяснили, что некоторые приборы работают некорректно, и, предположительно, руководство УТК это осознавало.

В соответствии с пунктом 83 Правил № 1034, в случае если имеются основания сомневаться в достоверности показаний приборов учета, любая сторона договора вправе инициировать проверку. Однако, ООО «УТК» такую проверку не запустила.

Прокуратура города направила в адрес УТК представление. Жильцы некоторых домов получат новые счета.

Список домов:

Начало

2 часть

3 часть

4 часть

5 часть

Прокуратура Усинска подвела итоги проверки платы за отоплениеЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выявлены нарушения в деятельности 9 управляющих компаний (подробности)