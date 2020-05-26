2020-05-26T20:29:58+03:00
Общество

Прокуратура Усинска обнародовала список домов, где сделают перерасчет за тепло

После проверки космических счетов контролирующий орган вынес представление
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Жители Усинска получат "правильные" счетаЖители Усинска получат "правильные" счета
Изменить размер текста:

24 мая закончилась громкая прокурорская проверка космических счетов за отопление. Её начали после множества жалоб жителей Усинска, возмутившихся непомерно высокими цифрами. По результатам проверки ООО «УТК» получило представление об устранении нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Об этом пишет «Усинск. Онлайн».

Как сообщили в прокуратуре города Усинска, ООО «УТК» допущены значительные нарушения законодательства о теплоснабжении, об энергосбережении и энергетической эффективности. Нарушения стали причиной неправильно рассчитанных корректировок платы за отопление за 2019 год.

Во время проверки выяснили, что некоторые приборы работают некорректно, и, предположительно, руководство УТК это осознавало.

В соответствии с пунктом 83 Правил № 1034, в случае если имеются основания сомневаться в достоверности показаний приборов учета, любая сторона договора вправе инициировать проверку. Однако, ООО «УТК» такую проверку не запустила.

Прокуратура города направила в адрес УТК представление. Жильцы некоторых домов получат новые счета.

Список домов:

Начало

Начало

2 часть

2 часть

3 часть

3 часть

4 часть

4 часть

5 часть

5 часть

Прокуратура Усинска подвела итоги проверки платы за отоплениеЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выявлены нарушения в деятельности 9 управляющих компаний (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В городе, отказавшемся вводить карантин, короновирусом не заболел никто! В чем секрет?
Месяц назад, когда мэр сибирского Саянска решил не закрывать парикмахерские и детсады, вся страна посчитала его рисковым «ковидодиссидентом». Через месяц обозреватель «КП» приехал в этот город - посмотреть, не случилась ли тут эпидемия. И очень удивился
Поздравления с Вербным воскресеньем 2021
В 2021 году Вербное Воскресенье приходится на 25 апреля. История этой даты связана с прибытием Иисуса Христа в Иерусалим. Поздравьте своих родных и знакомых красивыми стихами или душевной прозой, подарите им радость в этот день
День железнодорожных войск 2020: история и традиции праздника
Рассказываем о специалистах, которые во время войны строили и разминировали рельсы. Да и в мирное время у них не менее ответственная работа. День железнодорожных войск 2020 в России — серьезный и важный праздник
Новости 24
Музыкальное шоу «Классика в честь Дворцовой» презентуют 27 мая в Wink
На улицах Сыктывкара будет запрещена остановка авто
Открыто судоходство на реке Печора
В Сосногорске снесут дом, где произошел сильный пожар
В Воркуте пенсионер закрыл похитителей в своём гараже
Лже-экстрасенсы обманули жителей Коми
Двое жителей Коми получили ожоги при пожаре
Строительство жилья в Коми сократилось на треть
В Коми выросли зарплаты
Бывший директор сыктывкарской управляющей компании "ЖЭК" не смог оспорить приговор
Погода в Коми 26 мая
Ветеранами спорта Коми выделили 200 тысяч
Телефоны горячих линий в городах Коми по вопросам детсадов и образования
В 2020 году в Коми проведут капремонт в 326 домах
Житель Воркуты незаконно торговал спиртным
В Коми введут особый противопожарный режим
В Инте пенсионерам оплатили стоимость проезда на отдых за границу
В Коми рассказали о проблемах с вывозом мусора в Печоре
В Коми заработала горячая линия по летнему отдыху детей