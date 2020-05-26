2020-05-26T20:48:29+03:00
Общество

Верховный суд Коми отложил рассмотрение экс-главы Избиркома

Сторона защиты заявила ходатайство
Дарья ЮДИНА
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Суд снова отложил рассмотрение дела Елены ШабаршинойСуд снова отложил рассмотрение дела Елены Шабаршиной
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Верховный суд Коми в очередной раз отложил апелляционное рассмотрение по делу экс-главы Избиркома Елены Шабаршиной. Об этом сообщает «Комиинформ».

Бывший председатель Избиркома РК Елена Шабаршина осуждена за взяточничество: ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Не согласившись с таким решением, защита и сама осужденная подали апелляционную жалобу. Ее рассмотрение было назначено на 12 мая, однако суд отложил процесс на 26 мая по просьбе Елены Шабаршиной - дать ей время для ознакомления с дополнениями к жалобе ее адвокатов.

Сейчас заседание снова отложили из-за ходатайство защитников на 2 июня. Как пояснила сторона защиты, они заявили ходатайства о запросе документов и вызове свидетелей. Суд удалился в совещательную комнату до 2 июня.

Кроме адвокатов и бывшей чиновницы приговор обжаловала прокуратура, внеся представление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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