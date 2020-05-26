В Усть-Куломском районе появился мобильный медкомплекс

Усть-Куломская районная больница получила передвижной мобильный комплекс. Он нужен для оказания медико-санитарной помощи в населенных пунктах, где живет меньше 100 человек. Об этом пишет пресс-служба районной администрации.

Мобильный диагностический комплекс располагается на базе автомобиля КАМАЗ. Он включает в себя три независимых блока: блок приема фельдшером или врачом, блок приема акушером, процедурно-прививочный блок. Все блоки оснащены необходимым диагностическим оборудованием, инвентарем.

Так комплекс выглядит внутри. Фото пресс-службы районной администрации

Автомобиль имеет собственный генератор, в то же время может питаться от внешней электрической сети, как и с водоснабжением - возможно подключение к системе стационарного водоснабжения, а при ее отсутствии – использование встроенных баков. Имеется система приточно-вытяжной вентиляции, обогрева и кондиционирования воздуха. В кабине имеется два пассажирских места. Автомобиль имеет высокий класс проходимости.

Диагностический кабинет будет выезжать для проведения профилактических осмотров, диспансеризации, осмотров врачами-специалистами. График разработают позже. Сейчас для комплекса ищут специалистов.

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