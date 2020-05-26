Коронавирус в Коми: карта заражения на 26 мая 2020 года

В Коми сегодня лабораторно подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом. Изучаем, в каких муниципалитетах республики выросло количество инфицированных.

Сегодня взрывной рост показала Воркута: там зафиксировали еще 27 зараженных. Также в заполярном городе зарегистрировали первую смерть пациента с коронавирусом. В Усинске количество инфицированных выросло на шесть человек, итого 67: 92 заболевших — вахтовики, 75 местные жители.

В Усть-Вымском, Сосногорском, Усть-Куломском, Койгородском, Ижемском районе, Вуктыле, Инте, Печоре, Ухте изменений нет. Вуктыл остается чистым пятном на карте Коми: там заболевших нет.

Инфографика Алексея Понарядова

Прилузский, Корткеросский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Цилемский, Княжпогостский районы данные по распространению коронавируса не обновляли.

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности. Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все нераспознанные случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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