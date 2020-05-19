2020-05-19T19:27:20+03:00
Общество

В Коми не будут смягчать режим самоизоляции 21 мая

Ограничительные меры снимут позже
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Коми отодвинули сроки смягчения самоизоляцииВ Коми отодвинули сроки смягчения самоизоляции
Изменить размер текста:

Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В нем врио губернатора Коми сообщил, что смягчение режима самоизоляции придется отложить.

Причина рост количества новых случаев заражения коронавирусом. «Плюс» в основном дают вахтовики. На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции уже равен 3,3 — при таком показателе снимать ограничения нельзя, для этого он должен быть равен единице.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 19 мая.00:10 - о ситуации с коронавирусом на 19 мая 02:12 - о совещании с Президентом России 03:58 - о поддержке талантливых детей 04:43 - об обеспечении бесплатным молоком учащихся начальных классов 06:04 - о социальном партнерстве с ПАО Лукойл

Владимир Уйба считает, что к 21 мая коэффициент продолжит расти. Поэтому режим самоизоляции смягчат позже. Прогнозируемые сроки 28-29 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми поручения Президента выполняются в полном объеме

Деньги должны дойти до людей в полном объеме в срок (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Похороны без родственников: В Санкт-Петербурге запретили прощаться с усопшими, даже если у них не было коронавируса
Родные умерших в Санкт-Петербурге жалуются, что из-за пандемии им не дают достойно проводить в последний путь близких людей. Причем, независимо от причин их смерти
Новости 24