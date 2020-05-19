В Коми не будут смягчать режим самоизоляции 21 мая

Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В нем врио губернатора Коми сообщил, что смягчение режима самоизоляции придется отложить.

Причина рост количества новых случаев заражения коронавирусом. «Плюс» в основном дают вахтовики. На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции уже равен 3,3 — при таком показателе снимать ограничения нельзя, для этого он должен быть равен единице.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 19 мая.00:10 - о ситуации с коронавирусом на 19 мая 02:12 - о совещании с Президентом России 03:58 - о поддержке талантливых детей 04:43 - об обеспечении бесплатным молоком учащихся начальных классов 06:04 - о социальном партнерстве с ПАО Лукойл

Владимир Уйба считает, что к 21 мая коэффициент продолжит расти. Поэтому режим самоизоляции смягчат позже. Прогнозируемые сроки 28-29 мая.

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