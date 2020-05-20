2020-05-20T16:55:57+03:00
Общество

У чемпионата мира по бенди в Коми появился эксклюзивный сувенир

Первые мячи с логотипом скоро отправят в республику
Дарья ЮДИНА
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Розовым цветом, видимо, хотели смягчить суровость медведя на логотипе. Фото пресс-службы Минспорта КомиРозовым цветом, видимо, хотели смягчить суровость медведя на логотипе. Фото пресс-службы Минспорта Коми
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У чемпионата мира по бенди, который пройдет в Коми в 2021 году, появился эксклюзивный сувенир. Отечественный предприниматель Михаил Илларионов специально к турниру в Сыктывкаре будет изготавливать мячи с логотипом предстоящего чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Коми.

— Мы посчитали, что такой эксклюзивный сувенир точно будет пользоваться успехом у болельщиков из разных стран. Наши дизайнеры предложили несколько вариантов нанесения. И совместно с производителем пришли к единому оформлению. И вот первые экземпляры уже увидели свет, - рассказал министр физической культуры и спорта республики Николай Бережной.

Важной задачей было не только сделать мяч уникальным по внешнему виду, но и сохранить функционал. Все его качества, параметры и функциональные особенности были сохранены.

— Это не только сувенир. Желающие поиграть этим мячом, не увидят никакой разницы в сравнении с официальным, которым играют сегодня профессиональные команды. Да, конечно, матчи в рамках чемпионата мира будут играть другими мячами, которые закреплены правилами. Но и этот мяч, мы уверены, будут использовать болельщики в своих ледовых баталиях, подчеркнули в Дирекции по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в 2021 году.

В ближайшее время спецмячи будут изготовлены и доставлены в столицу Коми. Дальше вместе с другой сувенирной продукцией они станут доступны для болельщиков в точках продаж.

Напомним, в 2021 году республика примет 41-ый Чемпионат мира по хоккею с мячом. Он станет одним из главных событий в рамках празднования 100-летия государственности Республики Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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