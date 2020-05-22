Уровень воды в Сыктывкаре и заречных поселках падает

Паводок в Сыктывкаре и в заречных поселках пошел на спад. Пик был достигнут в ночь с 16 на 17 мая: вода дошла до отметки 630 см. Вода начала убывать с 18 мая. На сегодняшний день ее уровень достигает 591 см. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Уровень воды снижается ежедневно в среднем на семь сантиметров, однако остается еще достаточно высоким и будет убывать постепенно в зависимости от погодных условий.

- В этом году ситуация с паводком была достаточно напряженной, так как до опасной отметки вода не дошла всего на десять см. Все силы и средства направлены на организацию слаженной работы по устранению последствий паводка, спасатели и старосты заречных поселков держат ситуацию на постоянном контроле, - отметил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Олег Атаманюк.

По словам Олега Атаманюка, о последствиях половодья можно будет судить после его окончания. Тогда станет ясно, какие постройки повреждены и нуждаются в просушке и ремонте.

На данный момент людям, находящемся в зоне подтопления, помогают адресно по заявлениям. При поступлении обращений спасатели отправляются на место в течение десяти минут. Также спасатели занимаются обустройством мостовых переходов и перевозят людей из поселков в город в случае необходимости.

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