2020-05-27T10:49:33+03:00
Общество

МегаФон начал продавать сим-карты в магазинах у дома

Самостоятельная активация сим-карты через сервис МегаФона занимает не более 5-10 минут
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Фото предоставлено МегаФономФото предоставлено МегаФоном
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МегаФон запустил продажи сим-карт с саморегистрацией в несетевой рознице Республики Коми. Жители Сыктывкара, Усть-Вымского, Усть-Куломского, Сысольского и Усть-Вымского районов могут купить сим-карту в магазине у дома, что особенно актуально в режиме самоизоляции. Количество таких точек будет расти.

Самостоятельная активация сим-карты через сервис МегаФона занимает не более 5-10 минут, в том числе с авторизацией через портал госуслуг. Приложение распознает лицо клиента, верифицирует фото в паспорте и автоматически заполняет электронный договор. При регистрации можно выбрать любой из действующих тарифов.

«С января мы активно расширяем дистрибуцию сим-карт в онлайн- и оффлайн-каналах и наблюдаем двукратный прирост продаж ежемесячно. На оффлайновые магазины приходится 70% продаж сим-карт с саморегистрацией. Для тех, кто старается сейчас посещать только магазины в шаговой доступности, мы добавили сим-карты в ассортимент небольших торговых точек. Это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов», - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Также приобрести сим-карту можно онлайн в интернет-магазине МегаФона, TMall и других онлайн-ресурсах - Связной, 1CLICK, ОНЛАЙН.РУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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