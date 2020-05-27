«Продавцы говорят об указе, но выслушивают брань за «самопроизвол»: сыктывкарка — о том, что в Коми не соблюдает масочный режим

В Коми еще 15 мая ввели обязательный масочный режим в общественных местах. Однако все чаще жители Коми игнорируют установленные правила, все реже можно встретить человека в маске на улице или в торговой точке. Между тем коронавирус не дремлет. Например, по ситуации на 27 мая зарегистрировано 44 новых случая заболевания.

Почитайте колонку представительницы сферы торговли Надежды Завацкой, где она рассуждает, что за исполнением опубликованного указа нужно следить. Просто иначе в нем нет никакого смысла.

- Я обращаюсь к правительству Коми и, в частности, к врио главы Коми Владимиру Уйба. Вы объявили масочный режим в местах массового скопления граждан. Но возникает вопрос: кому вы это объявили? Чья задача доносить до населения ваши распоряжения и указы? Предприниматели нашли этот указ в закромах интернета, а граждане… А люди вообще не в курсе.

Ни СМИ, ни соцсети, ни местное самоуправление не информируют население о вашем указе. Создается впечатление, что вы его сами себе придумали и спрашиваете с работников торговли, а не с граждан. Продавцы магазинов, аптек надрывают голоса, говоря покупателям об указе, выслушивая брань и оскорбления в свой адрес за «самопроизвол». А полиция? Стражи правопорядка прогуливаются вдоль площади, где от гуляк яблоку негде упасть, а еще стоят с краю, притворяются невидимками.

Я подписываюсь под этим обращением, как работник торговли, как человек, как гражданин правового государства, как налогоплательщик.

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