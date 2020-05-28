Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 28 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 50 человек, один пациент умер

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 28 мая в России 8 371 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 50 новых случаев.

Сейчас в республике 1 238 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 22 пациента (плюс одна смерь за сутки). Число выздоровевших достигло 644 человек.

Стопкоронавирус.рф

Врио губернатора Владимир Уйба в очередном видеообращении 27 июня отметил, что коэффициент распространения коронавируса (Rt) в республике пока находится на допустимом уровне 0,9. Если всплесков коронавируса ( как, к примеру, 27 мая было плюс 44 новых случая), до конца месяца не будет, то Коми продолжит возвращаться к нормальной докоронавирусной жизни.

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