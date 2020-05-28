2020-05-28T10:48:00+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 28 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 50 человек, один пациент умер

Сейчас в республике 1 238 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото - девушка у витрины с защитными масками киоска РоспечатиНа фото - девушка у витрины с защитными масками киоска РоспечатиФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 28 мая в России 8 371 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 50 новых случаев.

Сейчас в республике 1 238 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 22 пациента (плюс одна смерь за сутки). Число выздоровевших достигло 644 человек.

Стопкоронавирус.рф

Стопкоронавирус.рф

Врио губернатора Владимир Уйба в очередном видеообращении 27 июня отметил, что коэффициент распространения коронавируса (Rt) в республике пока находится на допустимом уровне 0,9. Если всплесков коронавируса ( как, к примеру, 27 мая было плюс 44 новых случая), до конца месяца не будет, то Коми продолжит возвращаться к нормальной докоронавирусной жизни.

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Сейчас в республике 1 188 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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