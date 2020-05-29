2020-05-29T09:23:51+03:00
Общество

Для жителей Коми, застрявших в США во время пандемии, организуют авиарейсы на родину

Уроженцы республики скоро смогут попасть домой
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива Комсомольской правдыФото из архива Комсомольской правдыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Для жителей Коми, а также ряда других регионов, оставшихся на территории США во время пандемии коронавируса, организуют три авиарейса 30 и 31 мая, пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в США. Соответствующая информация также была размещена во вторник в Twitter диппредставительства.

- Вылет рейса №AFL103 Нью-Йорк - Екатеринбург - Новосибирск запланирован на 30 мая в 19:20 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областях, Башкортостане, Ханты-Мансийском автономном округе, Коми и Алтайском крае. Вылет рейса №AFL103 Нью-Йорк - Ростов-на-Дону - Махачкала запланирован на 30 мая в 19:20 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях, Адыгее, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском крае, Крыму и Севастополе, Дагестане, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии, - говорится в сообщении.

Кстати, недавно мы публиковали интервью со стюардессой. Девушка рассказала, как бортпроводники переживают непростые времена. Например, сидят дома практически без денег и не имеют определенности на будущее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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