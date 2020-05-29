2020-05-29T15:47:18+03:00
Общество

Открытие магазинов в Сыктывкаре после первого этапа снятия ограничений: какие уже работают

Делимся актуальными данными крупных торговых центров
Анастасия МАШКАЛЕВА
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А вот кафе и рестораны пока закрытыА вот кафе и рестораны пока закрыты
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Почти два месяца не работали магазины одежды и других непродовольственных товаров в крупных ТРЦ. После радостной вести о первом этапе снятия ограничений, которой вчера поделился врио главы, магазины начали открываться один за другим. Делимся актуальными данными крупных торговых центров столицы Коми.

В ТРЦ «Макси» сообщают, что следуют рекомендациям руководства региона и следят за развитием ситуации. По состоянию на 29 мая в торговом центре открыты двери уже многих торговых точек. Начинают принимать покупателей и магазины одежды. Например, уже работает Gloria Jeans. Остальные магазины (O’stin, Zenden, Versal, Спортмастер и другие) пока работают только в режиме выдачи онлайн-заказов.

ТРЦ «Июнь» продолжает работать в ограниченном режиме до 30 мая включительно. Сейчас в ТРЦ можно посетить «Окей», «Евросеть», «Связной», но им, в принципе, не возбранялось работать и в период ограничений. Остальные торговые точки работают по-прежнему на доставку: это рестораны быстрого питания, цветочный магазин, магазин подарков и другие.

ТРЦ «Парма» тоже продолжает работать в режиме ограничений, однако и этот торговый центр начинает пробуждаться после двухмесячной коронавирусной спячки. Например, на днях открыли свои двери сразу два обувных магазина и Gloria Jeans, а KFC начал принимать заказы на доставку на первом этаже.

Кстати, речи об открытии кинотеатров и развлекательных центров пока не идет. Отметим, кинотеатры смогут открыться после всех трех этапов снятия ограничений, сообщила недавно глава Роспотребнадзора. А вот открытие кафе и ресторанов предполагает третий этап снятия ограничений. Правда, до него республике еще довольно долго: мы только вступили на тропу первого этапа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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