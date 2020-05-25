2020-05-25T10:41:02+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 25 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 6 человек

Сейчас в республике 1135 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Человек в защитном костюме во время дезинфекцииЧеловек в защитном костюме во время дезинфекцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 25 мая в России 8 946 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 6 новых случаев.

Сейчас в республике 1135 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 19 пациентов. Число выздоровевших достигло 568 человек.

Скрин с стопкоронавирус.рф

Скрин с стопкоронавирус.рф

Кстати, в Коми продлили действие режима самоизоляции до 30 мая. Жителям республики придется потерпеть до конца месяца. «Прирост, который дали вахтовики, не дает возможности снять ограничения раньше. Поэтому приняли решение отложить смягчение режима самоизоляции», - говорил врио главы Коми в традиционном видеообращении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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