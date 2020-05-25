Коми энергосбытовая компания объяснила ситуацию с большими счетами в Ижме

Генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания» Елена Борисова на брифинге рассказала о сложившейся ситуации в Ижме.

Неверно поставленная запятая — причина ошибки

Ижемский житель, который поднял проблему высоких счетов в социальных сетях, всегда передает показатели за электроэнергию на бумажных носителях. В очередной раз, передавая показания, он забыл поставить запятую, что и стало причиной высоких начислений.

Позже ижемец получил разъяснение от компании и признал, что совершил ошибку.

В компании проверили остальные «завышенные» счета, которые предоставил житель Ижмы. В результате, выяснилось, что ошибок в начислениях со стороны компании нет. Причиной больших начислений стали несвоевременно переданные показания, непроверенные счетчики или непредоставление необходимых документов от клиентов.

Да здравствуют онлайн-ресурсы

Ситуация со счетами в Ижме обнажила весомую проблему — передача показаний на бумаге может привести к неверным расчетам, поэтому лучше и надежнее пользоваться онлайн-сервисами.

Елена Борисова отметила, что с начала пандемии все больше потребителей оценили удобство онлайн-ресурсов ресурсоснабжающей компании.

— Количество потребителей, которые теперь получают электронные квитанции и передают показания онлайн увеличилось почти в два раза. Онлайн-сервисы – это легко и удобно. Так, в «Личном кабинете» потребитель видит предыдущие начисления, а значит может предугадать совершение ошибки в расчетах, – подчеркнула генеральный директор.

Также Елена Николаевна рассказала, что компания заботиться и о пожилых людях, которые не владеют Интернетом. У таких потребителей в компании записывают телефоны в базу данных, согласовывают время и с 18 по 25 число каждого месяца звонят, чтобы взять показания. Более трех тысяч клиентов АО «Коми энергосбытовая компания» обслуживает в подобном порядке.

Кроме этого, в компании действует система на автоответчике, которая разъясняет, как пользоваться сервисами. Нужно набрать номер контакт-центра (указан на оборотной стороне квитанции) и нажать цифру 4. И клиент получит полную и подробную инструкцию.

Мертвые души

Елена Николаевна объяснила ситуацию с начислениями платежей в домах, где уже никто не живет.

Согласно законодательству, потребитель, выбывший из жилплощади (смерть, переезд или какая-либо другая причина), обязан предоставить документы изменившемся статусе в компанию. Дело в том, что компания ограничена в получении сведений подобного рода профильные ведомства не уполномочены предоставлять данные, так как это персональные данные, которые охраняются законом. Кстати, передать необходимые документы или сообщить об изменениях данных можно тоже в формате онлайн. Для этого нужно заполнить заявку на сайте.

У ответственных клиентов всегда всё в порядке со счетами

Генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания» сказала, что это ситуация очередной раз доказывает, насколько важно быть ответственным потребителем.

— Передавать вовремя показания, оповещать компанию об изменениях всех персональных данных – это гарантия корректных начислений и уверенности в правильных начислениях, — подытожила Елена Борисова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Со стороны КЭСК ошибок в начислениях клиенту в Ижме нет

Житель района предоставил завышенные показания в энергокомпанию (подробности).