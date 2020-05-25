2020-05-25T16:37:41+03:00
Общество

Сыктывкарские медики скорой показали, как экипируются в условиях пандемии коронавируса

Медперсоналу приходится носить средства защиты, которые уже через несколько часов начинают оставлять следы на теле
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Сыктывкарской станции скорой медпомощиФото Сыктывкарской станции скорой медпомощи
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Сыктывкарские врачи и медсестры скорой помощи выкладывают в соцсети фотографии перед изнурительными сменами. Конечно, сейчас стало легче, чем месяц назад, но опасность заражения новой коронавирусной инфекцией остается по-прежнему высокой. Однако медики привыкли, улыбку не скроет даже самая серьезная экипировка.

Врачи носят маски, от которых уже через несколько часов остаются следы на теле

Врачи носят маски, от которых уже через несколько часов остаются следы на теле

Медработникам приходится оставаться в этой «защите», когда они посещают ковидных пациентов или пациентов с подозрением на коронавирус

Медработникам приходится оставаться в этой «защите», когда они посещают ковидных пациентов или пациентов с подозрением на коронавирус

Экипировка бывает и такая. Никакой вирус не пройдет, но дышать, наверное, нелегко.

Экипировка бывает и такая. Никакой вирус не пройдет, но дышать, наверное, нелегко.

В такой амуниции медики немного обезличены, поэтому некоторые пишут прямо на белоснежных костюмах свои имена

В такой амуниции медики немного обезличены, поэтому некоторые пишут прямо на белоснежных костюмах свои имена

А вот медики Корткеросского района

А вот медики Корткеросского района

Отметим также, что Коми уже давно не считается самым коронавирусным регионом. В настоящее время республика занимает 58 строчку в рейтинге по уровню заболеваемости в стране, а всего полтора месяца назад наш регион удерживал лидерство в печальном списке ковидных областей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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