Сыктывкарские медики скорой показали, как экипируются в условиях пандемии коронавируса

Сыктывкарские врачи и медсестры скорой помощи выкладывают в соцсети фотографии перед изнурительными сменами. Конечно, сейчас стало легче, чем месяц назад, но опасность заражения новой коронавирусной инфекцией остается по-прежнему высокой. Однако медики привыкли, улыбку не скроет даже самая серьезная экипировка.

Врачи носят маски, от которых уже через несколько часов остаются следы на теле

Медработникам приходится оставаться в этой «защите», когда они посещают ковидных пациентов или пациентов с подозрением на коронавирус

Экипировка бывает и такая. Никакой вирус не пройдет, но дышать, наверное, нелегко.

В такой амуниции медики немного обезличены, поэтому некоторые пишут прямо на белоснежных костюмах свои имена

А вот медики Корткеросского района

Отметим также, что Коми уже давно не считается самым коронавирусным регионом. В настоящее время республика занимает 58 строчку в рейтинге по уровню заболеваемости в стране, а всего полтора месяца назад наш регион удерживал лидерство в печальном списке ковидных областей.

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