2020-05-25T20:32:34+03:00
Общество

Дело группировки Пичугина могут рассмотреть с участием присяжных заседателей

Второй апелляционный суд отменил постановление Верховного суда Коми
Дарья ЮДИНА
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Глава преступного сообщества Юрий ПичугинГлава преступного сообщества Юрий Пичугин
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Дело группировки Пичугина могут рассмотреть с участием присяжных заседателей. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

17 февраля Верховный суд Коми отказал обвиняемым по делу о группировке Пичугина в удовлетворении ходатайства. Фигуранты хотели, чтобы их дело рассматривали с участием присяжных заседателей.

23 апреля Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил постановление Верховного суда Коми и направил дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе. Его рассмотрят 1 июня. Судебное заседание будет закрытым.

Напомним, что членов группировки Пичугина обвиняют в рэкете, убийствах, ограблениях, мошенничества. Материалы уголовного дела заняли 311 томов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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