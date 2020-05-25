В Коми в зоне подтопления находится 17 населенных пунктов

Главное управление МЧС России по Коми рассказало о паводковой обстановке в регионе. В Усть-Цилемском, Ижемском и Усинском районах продолжает падать уровень воды. Вместе с тем в зоне подтопления остаются 17 населенных пунктов.

Временно переехали 158 человек. В пункте временного размещения находятся 11 человек, остальные 147 на время паводка разместились у родственников.

Так как на Печоре и Усе уровень воды стабилизировался, ожидается осушение территорий.

Сотрудники МЧС России вместе с представителями местных администраций продолжают помогать людям: подвозят воду и медикаменты, доставляют продукты, помогают в тяжелых хозяйственных и строительных работах.

Ежедневно проводятся гидрологические мониторинги, спасатели обходят дома. В районах, где наиболее сложная ситуация, работают оперативные группы Главного управления, специалисты ГИМС, «Спас-Коми», воркутинского арктического комплексного аварийно-спасательного центра СЗРПСО МЧС России.

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