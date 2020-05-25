2020-05-25T19:47:34+03:00
Общество

Сыктывкарец обвинил Владимира Уйбу в нарушении условий масочного режима

Руслан Искандаров написал заявление в МВД
Дарья ЮДИНА
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Фото со страницы Владимира Уйба "ВКонтакте"Фото со страницы Владимира Уйба "ВКонтакте"
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Из-за непростой эпидемиологической ситуации жителям Коми рекомендовано носить маски и перчатки в общественных местах для защиты от коронавируса. Между тем, некоторые жители республики отметили, что врио губернатора пренебрегает рекомендациями.

В их числе руководитель Коми республиканской патриотической общественной организации «Артель» Руслан Искандаров. Он подал заявление о привлечении врио главы Коми к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАп в связи с нарушением указа о «масочном» режиме. К заявлению Руслан Искандаров приложил фотографии со страницы Владимира Уйбы «ВКонтакте», сделанные во время недавней поездки в Усть-Цильму. На снимках врио губернатора запечатлен без перчаток и маски.

- Владимир Уйба, навязавший нам домашний арест и давший право штрафовать за отсутствие масок, сам пренебрегает средствами защиты в общественных местах при скоплении людей. А как мы знаем, перед законом равны все, поэтому я подал заявление в МВД республики о привлечении данного гражданина к административной ответственности. Нечего самому ходить по музеям, если людям это запретил. Нечего не носить медицинскую маску, если людей обязал. Нечего не платить штрафы, если людей за то же самое штрафуют. Делай сам то, чего требуешь, и не делай того, чего не хочешь себе, - написал Руслан Искандаров.

Сейчас сыктывкарец ждет ответа от контролирующего органа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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