В Коми из-за коронавируса ужесточили требования к работодателям, формирующим вахты

Врио главы Коми выпустил очередное видеообращение. Владимир Уйба рассказал о решении усилить ответственность работодателей за формирование вахт. Это решение приняли на заседании оперативного штаба.

- Если вахта работает не в республике, а допустим, в НАО, то ей запрещены транзитные остановки для обсервации в Коми. Если же вахта трудится в нашем регионе, то работодателям рекомендуется отправлять в обсервацию работников не на территории республики. В Усинске уже нет мест для организации обсерваторов, - заметил Владимир Уйба.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 25 мая.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 25 мая 00:48 - об отвественности работодателей за формирование вахт 03:36 - о реконструкции республиканского стадиона 05:56 - о планах по капитальному ремонту в многоквартирных домах на 2020 год 06:31 - о корректировках платы за отопление для жителей Усинска 07:43 - о встрече с председателем Духовного управления мусульман Республики Коми Валиахмадом хазратом Гаязовым

Также врио губернатора заметил, что сейчас в Коми 2/3 нововыявленных случаев заболевания коронавирусом регистрируют именно у вахтовиков. Поэтому штаб принял такое решение. Запрет начнет действовать с завтрашнего дня.

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