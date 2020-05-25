Интинские медики рассказали, как борются с коронавирусом

В Инте долгое время не регистрировали случаев заражения COVID-19. Инфекция пробила оборону в начале мае: за 48 часов там зарегистрировали сразу 15 случаев заражения. Медики из местной больницы рассказали «Пятому каналу» как готовились к приему инфицированных, и как сейчас борются с вирусом.

В инфекционном отделении развернули 13 коек. Хозработники самостоятельно подвели туда кислород, оборудовали реанимационные палаты, поставили аппараты ИВЛ, сделали перепланировку. Отделение было переполнено трижды, поэтому больных отправляли бортом санавиации в республиканские медучреждения.

Сейчас в отделении трудится около 20 работников. Главврач Валентина Копченкова сообщила, что больница обеспечена и лекарствами, и средствами индивидуальной защиты благодаря работе минздрава и помощи спонсоров.

Главная медсестра Ольга Соловьева рассказала, как проходит её рабочий день сейчас.

- Смена начинается с одевания «экипировки». А обязанности те же - капельницы, уколы.

Работать в полном обмундировании тяжело, тем более что отопление в Инте еще не отключили.

- Некомфортно, потому что очень много влаги, очки запотевают приходится выходить, протирать, обрабатывать спецраствором. Но работать можно, - говорит Ольга Соловьева.

Также она отметила, что пациенты, видя медработников в полной экипировке, пугаются, но относятся с пониманием. У врачей, медсестер и санитарок тоже был сначала страх заразиться, но сейчас он сошел на нет.

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