2020-05-25T21:52:30+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 25 мая 2020 года

Изучаем, где подтвердили новые случаи заражения
Дарья ЮДИНА
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В лидерах по нововыявленным случаям заражения COVID-19 в Коми - Сыктывкар и УсинскВ лидерах по нововыявленным случаям заражения COVID-19 в Коми - Сыктывкар и Усинск
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Если сегодня в Коми лабораторно подтвердили только шесть новых случаев заражения COVID-19, то за прошедшие выходные их было намного больше. Сейчас в нашем регионе зафиксировано всего 1135 случаев заражения. Изучаем карту республики, и с маркером в руке обновляем цифры: какие муниципалитеты показали рост?

Так, в прошедшую пятницу в Усинске было всего 146 случаев заражения, сейчас уже 161. Причем 87 заболевших вахтовики, 74 местные жители.

У Инты рост не такой серьезный: там 53 случаи инфицирования и три смерти. В Печоре количество инфицированных выросло до 22: 13 человек уже выздоровели, девять еще болеют. В Ухте количество случаев выросло с 39 до 41, 20 человек уже выздоровели.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

В Сосногорском, Усть-Вымском, Койгородском, Вуктыльском, Усть-Куломском районе ситуация не изменилась. Другие муниципалитеты, видимо, обновляют данные после выходных.

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности. Благодарим за понимание!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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