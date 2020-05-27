2020-05-27T11:59:48+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 27 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 44 человек

Сейчас в республике 1 188 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 25 мая в России 8 338 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 44 новых случаев.

Сейчас в республике 1 188 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончался от инфекции уже 21 пациент. Число выздоровевших достигло 625 человек.

Стопкоронавирус.рф

Стопкоронавирус.рф

Кстати, власти Коми планируют приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, 28 мая, о чем во вторник сообщил глава республики Владимир Уйба в традиционном видеообращении.

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Изучаем, где выявили новые случаи заражения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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