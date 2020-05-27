2020-05-27T16:45:31+03:00
Общество

На Нижней Печоре прогнозируют падение уровня воды

Режим ЧС в Усть-Цилемском районе продолжает действовать
Дарья ЮДИНА
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Режим ЧС в Усть-Цилемском районе пока не сняли. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по КомиРежим ЧС в Усть-Цилемском районе пока не сняли. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми
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На Нижней Печоре прогнозируется дальнейший спад уровней воды. Паводковая обстановка в Коми продолжает стабилизироваться. Происходит постепенное осушение территорий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

По состоянию на 27 мая на контроле находятся 12 населенных пунктов. До окончательного улучшения ситуации там работают специалисты РСЧС.

Режим «чрезвычайной ситуации» продолжает действовать в Усть-Цилемском районе. Наибольшее количество подтопленных территорий в селах Среднее Бугаево и Усть-Цильма.

Спасатели обходят дома. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми

Спасатели обходят дома. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми

Мониторинг паводковой обстановки во всех подтопленных населенных пунктах ведется круглосуточно. Спасатели обходят дома, доставляют продукты, воду и лекарства людям. В дома, от которых большая вода уже отступила, начинают возвращаться жильцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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