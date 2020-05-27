В России из-за коронавируса могут легализовать удаленный режим работы

В России легализовать удаленный режим работы. Во всяком случае об этом заговорили на самом высоком уровне. Например, об этом говорит министр экономического развития Максим Решетников.

Всего за несколько месяцев пандемия коронавируса настолько изменила мир, что возвращаться к прежнему будет не так-то и просто. Люди привыкли работать дома. Многие уже и не хотят возвращаться к привычному ритму работы, так как вполне успешно трудятся дома.

- Очевидно, что необходимо внести изменения в трудовое законодательство, связанные с легализацией дистанционного режима работы, той самой удаленки, - сказал Решетников, его слова приводит РИА Новости.

Ему вторит глава Минтруда РФ Антон Котяков, по словам которого соответствующие поправки в трудовое законодательство уже готовят. Ко всему прочему, пандемия ускорит переход на электронный документооборот. Возможно, бумажные документы совсем скоро станут артефактом.

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