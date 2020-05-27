2020-05-27T17:15:48+03:00
Общество

День Победы в Коми вероятно будет выходным

Празднование назначили на 24 июня
Дарья ЮДИНА
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Жители Коми в этом году увидят парад 24 июняЖители Коми в этом году увидят парад 24 июня
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В этом года торжества по случаю 75-летия Победы пришлось отложить из-за коронавируса. Новая дата - 24 июня, и в Кремле не исключают, что этот день будет выходным.

Ранее Владимир Путин на совещании с главой Минобороны Сергеем Шойгу назвал точную дату празднования Великой Победы 24 июня. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что пока решение по тому, делать этот день нерабочим или нет, ещё не принято. Но существует большая вероятность того, что жители Коми вместе с остальными россиянами будут отдыхать в этот день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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