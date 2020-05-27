2020-05-27T19:54:53+03:00
Общество

В Воркуте назначили наказание подростку, которого во время ограбления провели продавцы

Его признали виновным
Дарья ЮДИНА
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В суде назначили наказание 14-летнему воркутинцу, которого во время ограбления провели продавцы. Его признали виновным в разбойном нападении, совершенном с угрозой применения насилия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

Следствие и суд установили, что в октябре 2019 года в поселке Воргашор фигурант попытался ограбить супермаркет. Он надел маску с прорезями для глаз, достал пневматический пистолет. Размахивая им перед продавцами, подросток начал угрожать и требовать деньги из кассы. В какой-то момент у продавца зазвонил телефон. Воспользовавшись ситуацией, девушка сообщила подростку о том, что звонит охрана. Испугавшись, злоумышленник сбежал.

Как следует из материалов дела, подросток обучался в школе по индивидуальному учебному плану, состоял на учете в органах полиции. После возбуждения уголовного дела малолетнего воркутинца заключили под стражу.

Суд назначил незадачливому грабителю наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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