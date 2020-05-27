В Сыктывкаре могут появиться велодорожки для детей и взрослых

В Сыктывкаре могут появиться разные велодорожки для взрослых и детей. По одному из проектов отдельная трасса будет проходить от Кировского парка до микрорайона Орбита. Об этом пишет «PROгород Сыктывкар».

В Сыктывкаре очень много велосипедистов: три года назад их уже было более 20 тысяч. Но отдельных велодорожек в городе до сих пор нет, что осложняет движение и приводит к ДТП.

Решить проблемы велосипедистов предлагает бизнесмен Андрей Тарасевич. Уже много лет он увлекается велоспортом, поддерживает и развивает его в Коми.

- Моя команда установила в Сыктывкаре более 170 велопарковок, в этом году установим еще десять. Очень хочется, чтобы в городе была комфортная велосреда, - поделился Андрей Тарасевич.

По словам Андрея Тарасевича, когда он приехал в Сыктывкар в 1996 году после окончания института, автомобилей почти не было. Со временем каждый год их становилось все больше. То же самое происходит и с велосипедистами. Как отмечает предприниматель, сегодня движение в городе организовано слабо и порядка нет: пешеходы, велосипедисты и мамы с колясками все они делят один тротуар.

- Считаю, что нужно упорядочить движение велосипедистов и пешеходов. По ГОСТу велодорожки должны быть шириной 2,5 метра с дорожными знаками и гладким асфальтированным покрытием. Чтобы создать такие, нужно согласовать действия с администрацией, ГИБДД, дорожными службами. И, конечно, необходимо финансирование. Поэтому весь процесс небыстрый, - говорит Андрей Тарасевич.

Он хочет поддержать велосипедистов.

- Я предлагаю сделать велодорожки для детей и взрослых. Первые нужны для обучения и могут быть двусторонние, их можно проложить в парках и скверах в каждом районе города. Для взрослых есть пять проектов для одностороннего движения. По одному из них велодорожка начинается в Кировском парке. Трасса с препятствиями проходит вдоль реки и заканчивается в Орбите. Конечно, хочется сделать все как можно быстрее, - сообщил предприниматель.

Решить проблему с велодорожками Андрей Тарасевич планирует лично. Он баллотируется в Совет депутатов Сыктывкара. Проект создания велодорожек бизнесмен хочет воплотить в жизнь в первую очередь.

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