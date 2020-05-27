2020-05-27T21:23:38+03:00
Общество

В Коми коэффициент распространения коронавируса остается на нормальном уровне

Будем надеяться, что скачков по новым случаям заражения не будет
Дарья ЮДИНА
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Жители Коми надеются на ослабление ограничений после 30 маяЖители Коми надеются на ослабление ограничений после 30 маяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня в Коми лабораторно подтвердили еще 44 случая заражения коронавирусом. Такие цифры заставляют задуматься: а ослабят ли ограничения в республике после 30 мая?

Врио губернатора Владимир Уйба в очередном видеообращении успокоил. Коэффициент распространения коронавируса (Rt) в республике пока находится на допустимом уровне 0,9. Если таких всплесков, как сегодня, по новым случаям заражения в республике до конца месяца не будет, Коми продолжит возвращаться к нормальной докоронавирусной жизни.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 27 мая.

- Мы продолжаем оставаться в фокусе, который позволяет нам рассчитывать на полный первый этап, - сказал Владимир Уйба

Напомним, что послабления ограничений коэффициент должен быть меньше единицы. Для перехода на последний этап снятия ограничений необходимо, чтобы значение коэффициента было меньше 0,5 таковы требования.

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Мнения юристов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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