В Коми предложили новый механизм переселения воркутинцев

Жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей предложили переселять в новые квартиры в столицы регионов. Такую альтернативу сертификатам на переселение предложил на заседании правительственной комиссии по региональному развитию врио губернатора Владимир Уйба. Об этом он рассказал в очередном видеообращении.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 27 мая.

- В центре Сыктывкара есть микрорайон, застроенный еще в 50-60 годы. Это деревянные двухэтажные дома. Сейчас их 1336, живет там 33 тысячи человек. В ремонт таких домов вкладываться невыгодно. Морально устаревшие «деревяшки» не только портят внешний облик Сыктывкара, но и не дают развиваться его центральной части. Я предложил построить на месте старых домов новые, и выделить квартиры там тем, кто ждет этого десятилетиями. При нынешнем темпе мы будем ждать окончания переселения 90 лет, - сказал врио главы Коми.

В пользу нового механизма говорит несовершенство сертификатов - очередь. По состоянию на 1 января 2020 года в очереди состоит 26 781 семья.

Еще одно достоинство предложенного Уйбой механизма - средства федерального бюджета будут направляться в бюджет региона для строительства указанных многоквартирных домов.

- Таким образом, мы могли бы решить сразу несколько проблем – сократить очередь на переселение, снизить темпы оттока населения из республики, увеличить объёмы вводимого жилья, обновлять и развивать уже застроенные территории, - подчеркнул руководитель Республики Коми.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин поручил Минстрою России представить предложения по внесению изменений в федеральные нормативно-правовые акты для того, чтобы реализовать предложенную Владимиром Уйба инициативу.

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