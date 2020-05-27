2020-05-27T22:16:10+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 27 мая 2020 года

Кто из муниципалитетов в этот раз оказался в лидерах
Дарья ЮДИНА
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В каких муниципалитетах Коми выросло количество инфицированныхВ каких муниципалитетах Коми выросло количество инфицированных
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Сегодня в Коми лабораторно подтвердили еще 44 случая заражения коронавирусом. Прирост впечатляющий, благо, коэффициент распространения инфекции пока находится в допустимых для снятия ограничения пределах 0,9. Скрестим пальцы и будем надеяться, что COVID-19 в дальнейшем таких масштабных «сюрпризов» приносить не будет. А пока изучим карту и посмотрим, какие муниципалитеты в этот раз «отличились» по новым случаям заражения.

Города, закрытые на карантин, продолжают передавать друг другу коронавирусную эстафету. Скачки регистрировали то в Инте, то в Усинске, изредка в Печоре. Но последние два дня маху дает Воркута: еще 36 случаев заражения. Усинск скромнее: там выявили 17 новых случаев заражения. Там большинство инфицированных вахтовики. Сыктывдинский район, где вчера данные не обновляли, отчитался сразу за два дня пять новых случаев.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

В Инте, Ухте, Печоре, Койгородском, Троицко-Печорском, Усть-Вымском, Вуктыльском, Сосногорском, Усть-Куломском районе все по-старому, новых заболевших нет. Остальные муниципалитеты предпочли сегодня, к сожалению, предпочли хранить молчание.

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности. Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все нераспознанные случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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