Коронавирус в Коми: карта заражения на 27 мая 2020 года

Сегодня в Коми лабораторно подтвердили еще 44 случая заражения коронавирусом. Прирост впечатляющий, благо, коэффициент распространения инфекции пока находится в допустимых для снятия ограничения пределах 0,9. Скрестим пальцы и будем надеяться, что COVID-19 в дальнейшем таких масштабных «сюрпризов» приносить не будет. А пока изучим карту и посмотрим, какие муниципалитеты в этот раз «отличились» по новым случаям заражения.

Города, закрытые на карантин, продолжают передавать друг другу коронавирусную эстафету. Скачки регистрировали то в Инте, то в Усинске, изредка в Печоре. Но последние два дня маху дает Воркута: еще 36 случаев заражения. Усинск скромнее: там выявили 17 новых случаев заражения. Там большинство инфицированных вахтовики. Сыктывдинский район, где вчера данные не обновляли, отчитался сразу за два дня пять новых случаев.

Инфографика Алексея Понарядова

В Инте, Ухте, Печоре, Койгородском, Троицко-Печорском, Усть-Вымском, Вуктыльском, Сосногорском, Усть-Куломском районе все по-старому, новых заболевших нет. Остальные муниципалитеты предпочли сегодня, к сожалению, предпочли хранить молчание.

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности. Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все нераспознанные случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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