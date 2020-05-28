Жильцы дома, где произошел страшный пожар, обратились к мэру Ухты

В декабре прошлого года в Ухте в доме на Набережной Нефтяников случился страшный пожар. Тогда погибли два человека, следователи возбудили уголовное дело. С происшествия прошло уже пять месяцев, а нормального ремонта жильцы так и не дождались, поэтому записали видеообращение мэру Магомеду Османову. Об этом сообщает "Палитра города".

Ремонт сделали только в секциях. В управляющей компании на вопросы о ремонте подъездов ответили, что он не был заложен в смету. На проводку на горевшем этаже денег у компании тоже нет. Вместо окон - целлофан.

- Мы слезно просим решить этот вопрос, взять его на контроль. Жить в таких условиях невыносимо. Сами мы вопрос решить не можем и бьемся в закрытые ворота, - обратились к Магомеду Османову люди.

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