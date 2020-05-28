Члены избиркома в Коми фальсифицировали голоса на выборах в Госсовет, их осудили

Четырех членов участковой комиссии в Сосногорском районе наказали условно за фальсификацию итогов выборов в Госсовет Коми. Еще шестерых ранее осудили за подтасовки, сообщает КомиОнлайн.

В Коми в январе этого года возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №342 из-за фальсификации избирательных документов и итогов голосования на дополнительных выборах в Госсовет VI созыва по Ираельскому избирательному округу №10. Известно, что этот участок расположен в поселке Керки Сосногорского района. По итогам расследования дела четырем членам указанной участковой комиссии предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Фальсификация избирательных документов» и «Фальсификация итогов голосования».

Сосногорский горсуд рассмотрел уголовное дело и установил, что фигурантки, желая увеличить процент явки на выборах, собственноручно внесли в список избирателей заведомо ложные сведения о получении 12 лицами избирательных документов, сфальсифицировав их подписи. Члены комиссии знали, что эти люди в голосовании не участвовали. На основании внесенных сведений женщины получили 12 бюллетеней, внесли в них отметки о голосовании за одного из кандидатов в депутаты и тайно поместили их урну для голосования. Каждая из четырех членов комиссии подписала протокол о результатах голосования, зная, что он содержит недостоверные сведения.

Суд 27 мая признал подсудимых виновными в инкриминируемых деяниях и назначил каждой из них наказание в виде одного года двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу.

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