В Москве умер уроженец Сыктывкара, отца которого отказался расстреливать Сталин

Ушел из жизни уроженец Сыктывкара Ремир Сенюков - профессор РГУ нефти и газа Губкина, сын крупного советского учёного-геолога. Мужчина скончался на 91-году жизни у себя дома, в квартире на Мичуринском проспекте. Тело профессора обнаружила его дочь. Женщина сразу позвонила в экстренные службы. Прибывшие на место медики констатировали смерть профессора.

- В полицию поступило сообщение о смерти 90-летнего профессора РГУ нефти и газа Рамира Сенюкова. По предварительной информации, мужчина скончался от естественных причин. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

По информации из свободных источников, Ремир Васильевич Сенюков - родился в Сыктывкаре, был одним из основателей РОО «Коми национально-культурное общество «Парма» в Москве. С 1991 года стал профессором кафедры геологии РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. Ремир Васильевич - сын знаменитого советского ученого-геолога Василия Михайловича Сенюкова, который внес огромный вклад в развитие нефтяной и газовой отраслей в стране. Сенюков старший за свою научную деятельность был награжден множеством медалей и орденов, такими как: Сталинская премия первой степени (1941), Сталинская премия первой степени (1946) и многими другими.

В 1952 году Василий Сенюков был арестован и помещен на Лубянку. Причиной ареста могло послужить то, что представленный им план нефтеразведки требовал огромных средств. Вскоре Сенюков-старший был освобожден. Историки говорят, что именно к нему относились слова Сталина «Дважды Сталинского лауреата расстрелять не могу позволить».

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