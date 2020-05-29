Из-за коронавируса для предпринимателей Коми изменили сроки исполнения контрактов. Бизнесмены и поставщики до конца года могут воспользоваться господдержкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экономики.

Есть несколько условий:

1. Если из-за распространения коронавируса государственный или муниципальный контракт нельзя исполнить, в течение 2020 года можно изменить срок его исполнения, цену, размер аванса.

В зависимости от уровня контракта заказчик должен будет подготовить письменное обоснование в соответствии с решением правительства, администрации региона или муниципалитета. Такое решение не требуется, если меняется размер аванса. Поставщик при необходимости должен предоставить новое обеспечение.

2. Поставщик, не исполнивший из-за эпидемии коронавируса контракт, может рассчитывать на полное списание неустоек. По исполненным контрактам подлежат списанию неустойки, размер которых не превышает пяти процентов от цены контракта. Если же этот размер больше пяти, но меньше 20 процентов, заказчик спишет половину неустоек. При этом вторую половину заказчик должен заплатить до 1 января 2021 года.

3. Теперь заказчики могут не требовать от малого бизнеса обеспечить исполнение контракта и гарантийных обязательств.

4. Правила расчета пеней за нарушение этапа исполнения контракта уточнили в пользу исполнителей.

5. С 30 до 50 процентов увеличен размер предоплаты, который федеральные заказчики могут предусматривать в контрактах, заключаемых в 2020 году. Кроме того, до конца года не действует перечень товаров, которые получателям средств федерального бюджета и ФБУ нельзя покупать с предоплатой.

Если заключаемый в 2020 году контракт на строительство, реконструкцию или капремонт софинансируется из федерального бюджета, максимальный размер предоплаты по такому контракту также может составлять 50 процентов.

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